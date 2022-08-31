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Лавров упрекнул Молдавию в нежелании вести диалог с властями Приднестровья

Глава МИД России Лавров: Молдавия не хочет прямого диалога с руководством Приднестровья

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Власти Молдавии не настроены вести прямой диалог с руководством непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Выступая на просветительском марафоне «Знание», глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что приднестровское руководство и Россия выступают за возобновление диалога между сторонами конфликта.

«Но судя по всему, судя по публичным заявлениям президента [Молдавии Майи] Санду и ее команды, они под диктовку Соединенных Штатов и Европейского союза такого прямого диалога не хотят, видимо, рассчитывая на какой-то недипломатический вариант решения этой проблемы», — отметил глава МИД, упрекая власти Молдавии в нежелании урегулировать конфликт посредством диалога.

Ранее в беседе с журналистами посол Украины в Кишиневе Марко Шевченко призвал реинтегрировать Приднестровье. По его словам, непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) должна быть реинтегрирована в состав Молдавии, но с особым статусом.

В июле министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что Молдавия начала оказывать политическое давление на Россию и ее миротворческий корпус, чтобы как можно скорее свернуть миссию и занять регион.

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Варвара Кошечкина
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Лавров упрекнул Молдавию в нежелании вести диалог с властями Приднестровья
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