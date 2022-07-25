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В Приднестровье назвали сроки завершения российской миротворческой операции

МИД Приднестровья заявил, что миротворцы не покинут регион до конца конфликта с Молдавией

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Российская миротворческая операция в Приднестровье будет продолжаться, пока территориальный конфликт вокруг региона не будет полностью урегулирован. Об этом заявил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев, пишет ТАСС.

По словам дипломата, сейчас Кишинев оказывает политическое давление как на миротворцев, так и на Москву, пытаясь свернуть миссию. При этом он подчеркнул, что механизм урегулирования конфликта, в рамках которого российские военные находятся в Приднестровье, достаточно устойчив, несмотря на попытки его поломать.

Игнатьев также назвал риск разрыва договоренностей фатальным для Молдавии. Он пообещал рассмотреть другие варианты проведения миссии на случай такого сценария.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что боевые действия на Украине при неблагоприятном раскладе могут перекинуться на территорию Приднестровья. Она заверила, что в этом случае российские войска могут начать продвигаться вглубь территории страны.

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Алевтина Запольская
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