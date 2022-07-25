Молдавия высказалась об опасности украинского конфликта для страны

Премьер Молдавии Гаврилица высказалась об опасности украинского конфликта для страны

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица опасается, что конфликт на Украине может перекинуться на территорию страны. В интервью телеканалу CNN премьер ответила на вопрос, обеспокоена ли она тем, что российские войска, возможно, будут двигаться дальше в сторону Молдавии.

«Конечно, мы обеспокоены. Это пока гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены. Особенно с учетом того, что войска [находятся] на территории Приднестровья», — высказалась Гаврилица.

Премьер-министр добавила, что власти Молдавии делают все возможное для поддержания мира и стабильности, а также для предотвращения эскалации боевых действий.

22 июля глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что регион нацелен на получение независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, с чем связаны заявления о планах Приднестровья войти в состав РФ.