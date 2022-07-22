Приднестровье заявило о цели присоединиться к России

Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил, что республика нацелена присоединиться к России

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что регион нацелен на получение независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет Виталий Игнатьев Глава МИД Приднестровья

Разговоры о референдуме

В Приднестровье неоднократно заявляли, что стремятся стать частью России. Конфликт между Кишиневом и непризнанной республикой, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. Москва оказывает республике экономическую помощь, но принадлежность этой территории к Молдавии не оспаривает.

В сентябре 2006 года в Приднестровье состоялся референдум, в ходе которого большинство избирателей поддержали курс на независимость с последующим присоединением к России.

Решить приднестровский вопрос на всенародном референдуме обещал в 2017 году бывший президент Молдавии Игорь Додон, только вступивший на тот момент на пост главы государства. Тогда в ходе встречи с лидером ПМР Вадимом Красносельским уже были достигнуты конкретные результаты: была упрощена процедура выезда из Приднестровья, планировалось подписать пакет документов, «которые отвечали бы интересам жителей обоих берегов Днестра». Додон предложил парламенту и правительству Молдавии создать «единую платформу» для объединения страны.

Однако Красносельский отверг предложение Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о воссоединении страны.

Молдавия, как суверенное государство, может сколько угодно проводить любые референдумы, это их внутреннее дело. У нас в Приднестровье в 2006 году народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России. Мы не видим необходимости проведения повторных референдумов по данному вопросу. Наш народ определился Вадим Красносельский Президент Приднестровья

Возможная разморозка конфликта

В начале июля глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев предупредил о риске войны с Молдавией из-за возможного выхода Кишинева из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в регионе, поскольку это «возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем».

«Единственно верным» решением конфликта между Кишиневом и Тирасполем Игнатьев назвал мирное соглашение 1992 года.

По истечении 30 лет Молдавия, по сути, не воспользовалась многочисленными возможностями для нахождения разумного компромисса, учитывающего потребности обоих народов и интересы международных партнеров Виталий Игнатьев Глава МИД Приднестровья

Министр подчеркнул, что Кишинев упустил шанс оправдать свои притязания в отношении Приднестровья.

В свою очередь власти Молдавии исключили какие-либо военные действия для решения приднестровского вопроса. Они заявили, что не рассматривают любые другие силовые варианты разрешения конфликта с ПМР и планируют придерживаться принципов демократизации и демилитаризации региона.

Позиция России

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявлял, что Москва не видит рисков эскалации обстановки в Приднестровье и призывает уважать территориальную целостность Молдавии в урегулировании этого вопроса. При этом он подчеркнул, что Кишиневу следует признать особый статус этого региона в своем составе.

Риск разморозки конфликта между Тирасполем и Кишиневом директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук увидел в экономической блокаде Приднестровья со стороны Молдовы. Он считает, что это способно еще сильнее обострить отношения Кишинева с непризнанной республикой.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что в Приднестровье находятся российские миротворцы в соответствии с решениями группы «5+2», одобренными ОБСЕ. Это, их нахождение там, по его словам, «является принципиально важным, для того чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта». Так он ответил на требование президента Молдавии Майи Санду вывести российские миротворческие силы из региона.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва поддерживает вывод своего миротворческого контингента из региона, однако для этого там должна «созреть определенная обстановка».

Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдавии. Как только пойдут все по пути мира, примирения. Мы за это Владимир Путин президент России