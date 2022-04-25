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МИД России призвал уважать целостность Молдавии в решении вопроса Приднестровья

Замглавы МИД России Руденко заявил, что не видит рисков эскалации в Приднестровье
Андрей Руденко

Андрей Руденко. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Москва не видит рисков эскалации обстановки в Приднестровье и призывает уважать территориальную целостность Молдавии в урегулировании этого вопроса. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, его цитирует РИА Новости.

«Мы не видим никаких рисков в Приднестровье, наша позиция остается прежней: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы», — сказал Руденко.

Замглавы МИД отметил, что не видит угроз безопасности и для российских граждан, которые постоянно проживают там постоянно. При этом он подчеркнул, что Кишиневу стоит признать особый статус этого региона в своем составе.

Ранее исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что в ходе второй фазы военной операции на территории Украины будет обеспечен «выход к Приднестровью, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

МИД Молдавии расценил эти слова как противоречащие официальной позиции Москвы и подрывающие суверенитет республики. Также министерство подчеркнуло, что является нейтральным государством и не намерено решать вопрос с регионом военным путем.

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Алевтина Запольская
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