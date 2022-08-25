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На Украине призвали реинтегрировать Приднестровье

Посол Украины Шевченко выступил за реинтеграцию ПМР в состав Молдавии с особым статусом

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) должна быть реинтегрирована в состав Молдавии, но с особым статусом. С таким призывом посол Украины в Кишиневе Марко Шевченко выступил в интервью радиостанции Vocea Basarabiei.

Шевченко высказал мнение, что за последние 15-20 лет статус Приднестровья «де-факто резко изменился», отметив, что по большей части ПМР уже интегрирована в состав Молдавии. «По моему мнению (разумеется, личному), у Приднестровского региона есть перспектива только в составе Молдавии. Ок, с особым статусом, который будет предоставлен в соответствии с Конституцией страны», — заявил он.

Дипломат также отметил, что Приднестровье пользуется всеми положениями Соглашения об ассоциации, которое молдавские власти подписали с Европейским союзом (ЕС). «Приднестровская экономика переориентируется на европейский рынок, предприятия Приднестровья действуют в рамках правового поля Молдавии», — добавил посол.

В июле министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что Молдавия начала оказывать политическое давление на Россию и ее миротворческий корпус, чтобы как можно скорее свернуть миссию и занять регион.

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Алевтина Запольская
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