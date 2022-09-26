В Совфеде предложили повысить более чем в 15 раз штраф за уклонение от повестки

Сенатор Цеков предложил повысить более чем в 15 раз штраф за уклонение от повестки

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что необходимо повысить штраф за уклонение от получения повестки более чем в 15 раз — с 3 до 50 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий добавил, что нужно посмотреть правоприменительную практику и при необходимости в дальнейшем ввести уголовную ответственность.

Ранее Цеков заявил, считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто находится в призывном возрасте. Вместе с тем он отметил, что выезд за рубеж можно сделать разрешенным по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам главы государства, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.