Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде предложили повысить более чем в 15 раз штраф за уклонение от повестки

Сенатор Цеков предложил повысить более чем в 15 раз штраф за уклонение от повестки

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что необходимо повысить штраф за уклонение от получения повестки более чем в 15 раз — с 3 до 50 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий добавил, что нужно посмотреть правоприменительную практику и при необходимости в дальнейшем ввести уголовную ответственность.

Ранее Цеков заявил, считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто находится в призывном возрасте. Вместе с тем он отметил, что выезд за рубеж можно сделать разрешенным по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам главы государства, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска
Глава Удмуртии сообщил о гибели охранника при стрельбе в ижевской школе
Стало известно о поджоге входа в военкомат в Урюпинске
Объяснено долгое существование циклонов на Юпитере
Косметолог назвал популярные у мужчин экспресс-процедуры
В Совфеде предложили запретить выезд из страны россиянам призывного возраста
Российский стилист назвала портящие образ модели брюк на осень и зиму
Глава Удмуртии сообщил о погибших детях при стрельбе в школе Ижевска
Кишинев попросит Москву исключить мобилизацию молдаван
Постпред России заявил о деградации в работе совета МАГАТЭ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.