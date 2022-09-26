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В Совфеде предложили запретить выезд из страны россиянам призывного возраста

Сенатор Цеков предложил запретить выезд из России находящимся в призывном возрасте

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто находится в призывном возрасте. Об этом пишет РИА Новости.

«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», — подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем он отметил, что выезд за рубеж можно сделать разрешенным по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что граждан при частичной мобилизации можно посылать не только в армию, но и в Росгвардию. В стране сейчас десятки тысяч ветеранов СОБР и ОМОН, которые находятся в призывном возрасте. Для них прорабатывается возможность заключить кратковременные контракты в Росгвардии, добавил он.

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Сергей Истомин
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