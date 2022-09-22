В Госдуме призвали посылать мобилизованных в Росгвардию

Депутат Хинштейн призвал посылать мобилизованных граждан в Росгвардию

Граждан при частичной мобилизации можно посылать не только в армию, но и в Росгвардию. К этому призвал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат уточнил, что вместе с коллегами из Росгвардии и других ведомств они начали прорабатывать инициативы, «которые позволят направлять мобилизованных из запаса военнослужащих, имеющих опыт службы в милицейском или полицейском спецназе, а также во внутренних войсках, для прохождения дальнейшей службы в Росгвардию (при их желании)».

Он также заявил, что в стране сейчас десятки тысяч ветеранов СОБР и ОМОН, которые находятся в призывном возрасте. Для них прорабатывается возможность заключить кратковременные контракты не только на службу в рядах вооруженных сил, но и в Росгвардии.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.