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Пьяный россиянин забил до смерти 63-летнего отца-инвалида

В Мурманске осудят 34-летнего россиянина, забившего до смерти 63-летнего отца-инвалида

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Мурманске суд рассмотрит дело в отношении 34-летнего местного жителя об убийстве 63-летнего отца-инвалида. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 2 июля пьяный сын десять раз ударил пенсионера кулаками и ногами по голове и телу, нанеся ему тяжелые травмы. Отца госпитализировали, но он скончался в больнице.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мотивом преступления стала личная неприязнь.

Ранее стало известно, что россиянин попытался зарубить отца топором и убил мачеху металлическим ломом.

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Екатерина Власова
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