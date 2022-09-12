Россиянин попытался зарубить отца топором и убил мачеху металлическим ломом

В Хакасии местный житель попытался зарубить отца топором и убил мачеху металлическим ломом

В Хакасии завершили расследование дела в отношении 30-летнего жителя Алтайского района, обвиняемого в убийстве мачехи и покушении на убийство отца. Об этом в понедельник, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По версии следствия, преступление было совершено днем 6 февраля на улице Шахтовой в поселке Изыхские Копи. Находясь под воздействием наркотиков и алкоголя, россиянин поссорился с мачехой из-за бытовых вопросов, в том числе из-за того, что женщина запретила пасынку пользоваться компьютером.

Разозлившись, обвиняемый схватил металлическую сечку, подошел к отцу и попытался ударить его по голове, однако тот оказал сопротивление и выбросил сечку через забор. Тогда сын зашел за ограду дома, взял топор и вновь напал на отца, ударив его по левой руке и голове. Несмотря на ранения, пострадавший смог отобрать топор у сына. Тогда нападавший взял металлический лом, через разбитую оконную раму проник на веранду и набросился на мачеху, избив ее по голове и телу.

Россиянка скончалась в больнице, а ее мужа удалось спасти.

«Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — добавила Арбузова.