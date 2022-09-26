Раскрыто оружие устроившего стрельбу в школе в Ижевске мужчины

Убивший шестерых человек в школе в Ижевске мужчина был вооружен двумя пистолетами

Мужчина, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным МВД по Удмуртской Республике, в результате стрельбы были убиты шестеро человек, еще 20 получили ранения. Личность нападавшего пока не установлена. Известно, что он покончил с собой.

Ранее 26 сентября глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что среди погибших при стрельбе в школе №88 в Ижевске есть дети. «В Удмуртии сегодня трагедия. Пока неустановленный человек проник в школу и убил охранника. Есть жертвы среди детей и раненые», — сказал Бречалов.

О стрельбе в российской школе стало известно в понедельник, 26 сентября. На место происшествия прибыл глава региона, туда также направлена группа Минпросвещения.