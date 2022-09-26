В Москве появилось больше квартир без отделки

«Метриум»: доля квартир без отделки в Москве выросла на 62%

Доля квартир без отделки на московском рынке новостроек значительно увеличилась. О том, что в столице появилось больше жилья без ремонта, говорится в исследовании «Метрум», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

С начала 2022 года предложение квартир без отделки в новостройках Москвы выросло на 62 процента. В то же время предложение жилья с предчистовой отделкой повысилось на 31 процент, а с полной отделкой — на 21 процент. В общем объеме предложения доля квартир без ремонта увеличилась до 20 процентов. Эксперты считают, что застройщики начали чаще предлагать объекты без отделки из-за роста себестоимости строительства.

Квадратный метр в квартирах без отделки подорожал на 11 процентов, до 302 тысяч рублей. При этом средняя стоимость такого жилья снизилась с 14,8 миллиона до 14,4 миллиона рублей при уменьшении средней площади. Квартиры с полной отделкой также стали компактнее, однако средняя цена на них выросла на семь процентов, до 13 миллионов рублей.

В апреле сообщалось, что в Москве начали исчезать квартиры с ремонтом. Часть крупных застройщиков перестала продавать такое жилье из-за нехватки материалов.