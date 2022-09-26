Россиянин получил срок за изнасилование малолетних школьниц

В Мордовии 34-летнему россиянину дали 10 лет за совращение и изнасилование школьниц

В Мордовии 34-летнему россиянину дали десять лет колонии строгого режима за совращение и изнасилование школьниц. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, осужденный знакомился с малолетними жертвами через социальные сети. С одной из своих жертв, не достигшей 14-летнего возраста, он совершил половое сношение в августе 2021 года и в феврале 2022 года. Кроме того, в феврале он изнасиловал другую школьницу.

В ходе расследования выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой свободы.

В июле сообщалось, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 44-летнего рецидивиста, обвиняемого в изнасиловании школьниц.