Кремль понадеялся на исправление ошибок при проведении частичной мобилизации

Песков заявил, что Кремль надеется на исправление ошибок при частичной мобилизации

Российские власти надеются, что все ошибки при проведении частичной мобилизации в стране будут исправлены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, есть случаи, когда указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации нарушается. Эти случаи несоответствия устраняются, добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Минобороны обеспечивают работу по частичной мобилизации, кроме того, высшие должностные лица субъектов федерации отвечают за набор.

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил необходимость частичной мобилизации большой протяженностью линии фронта.