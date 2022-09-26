Кравцов сообщил о поручениях по усилению мер безопасности в школах

Кравцов сообщил, что поручения по усилению мер безопасности в школах даны

Поручения по усилению мер безопасности в российских школах уже даны. Об этом заявил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Договорились с министром по чрезвычайным ситуациям в ближайшее время провести тренировки во всех общеобразовательных учреждениях, комплексно (проверить — прим. «Ленты.ру») системы безопасности школ», — сказал министр.

Утром в понедельник, 26 сентября стало известно о стрельбе в ижевской школе № 88. Во время нападения погибли 13 человек. Нападение совершил уроженец Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этого учебного заведения. Нападавший покончил с собой.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, подвергшуюся нападению школу в Ижевске охраняло частное охранное предприятие (ЧОП). Также он уточнил, что учебное учреждение было обеспечено не только охраной, но и всеми необходимыми мерами безопасности.