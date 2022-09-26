Власти рассказали о мерах охраны в ижевской школе

Глава Удмуртии Бречалов заявил, что подвергшуюся нападению школу в Ижевске охраняло ЧОП

Подвергшуюся нападению школу в Ижевске охраняло частное охранное предприятие (ЧОП). Об этом журналистам заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, его слова передает ТАСС.

«По моей информации, охрану обеспечивает ЧОП в соответствии с заключенным договором, (...) это крупная школа: 1200 учеников», — рассказал представитель власти.

Он уточнил, что учебное учреждение было обеспечено не только охраной, но и всеми необходимыми мерами безопасности.

О стрельбе в ижевской школе № 88 стало известно утром в понедельник, 26 сентября. Во время нападения погибли 13 человек. Нападение совершил уроженец Ижевска Артем Казанцев, 1988 года рождения, выпускник этого учебного заведения. Нападавший покончил с собой.