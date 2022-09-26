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Post Malone отменил концерт из-за проблем со здоровьем

Рэпер Post Malone отменил концерт в Бостоне из-за проблем со здоровьем

Фото: IMAGO / Carlos Elias Junior / Globallookpress.com

Американский рэпер Post Malone отменил свой концерт в Бостоне из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Billboard.

Причиной отмены выступления стала боль в теле, из-за которой музыкант попал в больницу.

«Во время туров я обычно просыпаюсь около 4 часов дня, а сегодня я проснулся от боли в правой части тела. Прошлой ночью я чувствовал себя хорошо, но сегодня все совсем по-другому. Мне очень трудно дышать, и каждый раз, когда я делаю вдох или какое-либо движение, у меня появляется острая боль», — написал Post Malone в социальных сетях.

Рэпер уточнил, что сейчас он находится в больнице. Он также добавил, что все билеты будут действительны для следующего концерта, и пообещал фанатам скорое возвращение на сцену.

Ранее певица Halsey рассказала о проблемах с ментальным здоровьем.

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Дениза Мацаева
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