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В Еврокомиссии объяснили постоянную корректировку антироссийских санкций

Представитель ЕК Мамер: масштаб санкций против России вынуждает постоянно пояснять их

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер рассказал, что масштаб и сложность антироссийских санкций приводят к их разной трактовке. Это, объяснил он, вынуждает ЕК постоянно дополнять и пояснять введенные против Москвы ограничения. Его слова приводит РИА Новости.

«Очевидна необходимость корректировать разные пакеты санкций с учетом того, что вводятся новые. Меняется и трактовка ограничительных мер (...), поэтому мы должны заново их уточнять», — отметил Мамер и подчеркнул, что данный вопрос является комплексным.

Он также заявил, что эффективность санкций «доказывают различные исследования». При этом представитель ЕК заметил, что Евросоюзу следует работать над поддержанием результативности рестрикций и продолжать адаптировать их в зависимости от действий Москвы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рост цен на энергию и инфляция в Европе являются результатом антироссийских санкций ЕС. Он считает, что причины происходящего не экономические, а политические.

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Варвара Кошечкина
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