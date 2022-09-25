В европейской стране заявили о полном провале санкционной стратегии ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что санкционная стратегия ЕС полностью провалилась

Санкционная политика Европы полностью провалилась, поскольку экономика альянса в результате оказалась в рецессии. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.

Он отметил, что действия Евросоюза в ответ на российскую операцию на Украине нанесли гораздо больший ущерб самой Европе, чем России.

«Они наносят огромный вред европейской экономике, ведь до небес взлетели европейская инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания, и все это из-за санкций, а экономика континента оказалась в рецессии», — заявил Сийярто.

Ранее обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Пол Хэннон заявил, что санкционная война, которую Запад ведет против России, ударила по европейской промышленности, а подорожание и дефицит энергоносителей в ближайшие месяцы грозят обернуться рецессией и сокращением промышленного производства на континенте.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в Европе выросли многократно по сравнению с уровнем до пандемии. Глава ЕК также указала, что Европе удалось существенно сократить долю российского газа в импорте — с 40 процентов в 2021 году до 9 процентов в настоящее время.