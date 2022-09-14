Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Экономическая война Запада с Россией отразилась на промышленности Европы

WSJ: санкционная война Запада против России ударила по европейской промышленности

Фото: Swen Pfoertner / Reuters

Санкционная война, которую Запад ведет против России, ударила по европейской промышленности. Влияние экономической войны на промышленное производство описал обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Пол Хэннон.

По мнению экспертов, подорожание и дефицит энергоносителей в ближайшие месяцы грозят обернуться рецессией и сокращением промышленного производства на континенте. В статье подчеркивается, что масштабы грядущего кризиса будут зависеть от того, удастся ли европейским странам запастись достаточными объемами природного газа.

Оценивая текущую ситуацию, глава глобального экономического отдела BNP Paribas Марсело Карвалью заметил, что на еврозону надвигается «самое темное облако на горизонте».

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в Европе выросли многократно по сравнению с уровнем до пандемии. Глава ЕК также указала, что Европе удалось существенно сократить долю российского газа в импорте — с 40 процентов в 2021 году до 9 процентов в настоящее время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Депутаты захотели выслушать Шойгу в Госдуме
В Москве почти вдвое вырос срок продажи вторичного жилья
Зафиксирован рекордный рост суточных расходов на проживание туристов в Турции
Фото Елизаветы II на купюрах помешало клиентке получить заказанный в сети товар
Экономическая война Запада с Россией отразилась на промышленности Европы
Смолов рассказал об ужине за 1,5 миллиона рублей
Адвокат Асмус прокомментировал решение суда по делу о дискредитации армии
Лазарев показал закулисье нового шоу на НТВ
Собянин назвал срок запуска метро до аэропорта Внуково
Россия призвала Киргизию и Таджикистан совместно пресекать провокации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.