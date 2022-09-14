Экономическая война Запада с Россией отразилась на промышленности Европы

WSJ: санкционная война Запада против России ударила по европейской промышленности

Санкционная война, которую Запад ведет против России, ударила по европейской промышленности. Влияние экономической войны на промышленное производство описал обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Пол Хэннон.

По мнению экспертов, подорожание и дефицит энергоносителей в ближайшие месяцы грозят обернуться рецессией и сокращением промышленного производства на континенте. В статье подчеркивается, что масштабы грядущего кризиса будут зависеть от того, удастся ли европейским странам запастись достаточными объемами природного газа.

Оценивая текущую ситуацию, глава глобального экономического отдела BNP Paribas Марсело Карвалью заметил, что на еврозону надвигается «самое темное облако на горизонте».

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в Европе выросли многократно по сравнению с уровнем до пандемии. Глава ЕК также указала, что Европе удалось существенно сократить долю российского газа в импорте — с 40 процентов в 2021 году до 9 процентов в настоящее время.