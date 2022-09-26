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В граничащем с Украиной регионе произошел пожар

В центре Белгорода загорелось неэксплуатируемое здание

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

В центре Белгорода произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

По данным министерства, пожар в граничащем с Украиной регионе произошел в ночь на понедельник, 26 сентября. Здание располагается на проспекте Богдана Хмельницкого. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

Предварительно, никто не пострадал. В настоящее время идет проливка и разбор конструкций здания.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, огонь разгорелся в частном жилом доме.

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Анастасия Шейкина
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