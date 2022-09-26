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В Госдуме ответили Салливану на предупреждения о применении ядерного оружия

Депутат Каргинов после слов Салливана о ядерном оружии: США сталкивают Европу в пропасть
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, делая заявления о направленных против России предупреждениях о катастрофических последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине, демонстрирует желание Вашингтона столкнуть Европу в пропасть. Так ответил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов, передает РИА Новости.

По словам парламентария, Россия не заявляла о ядерном оружии, однако США уже боятся. «У нас есть такая поговорка: не ставь телегу впереди лошади, и именно это вы делаете с Европой. Сначала упадет она, а потом, не видя дороги, упадете и вы», — подчеркнул Каргинов.

Он добавил, что Россия не использует свое превосходство и никому не угрожает.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия. По его утверждению, в Белом доме предупредили Россию о катастрофических последствиях использования указанного вида оружия.

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Сергей Истомин
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