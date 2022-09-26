Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Молдавии сообщили о провокациях на границе с Приднестровьем

Президент Молдавии Санду заявила о провокациях на границе с Приднестровьем

Фото: Министерство обороны РФ / Globallookpress.com

На границе Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) произошли провокации. Об этом сообщила президент Молдавии Майя Санду, передает ТАСС.

«Выросло число инцидентов в [разделительной] Зоне безопасности [приднестровского конфликта]. Граждане подвергаются контролю, который не входит в список полномочий миротворческой миссии. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией просит разъяснений и работает над деэскалацией ситуации», — заявила она.

По ее словам, отмечается рост рисков в сфере безопасности, поэтому стране необходима консолидированная работа органов в области обороны, безопасности и общественного порядка.

Ранее лидер Молдавии призвала к безоговорочному выводу российских военных из Приднестровья, которые охраняют склады с боеприпасами советского периода. Она объяснила, что присутствие военнослужащих из России нарушает нейтральный статус Молдавии и повышает угрозу безопасности страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска
Глава Удмуртии сообщил о гибели охранника при стрельбе в ижевской школе
Стало известно о поджоге входа в военкомат в Урюпинске
Объяснено долгое существование циклонов на Юпитере
Косметолог назвал популярные у мужчин экспресс-процедуры
В Совфеде предложили запретить выезд из страны россиянам призывного возраста
Российский стилист назвала портящие образ модели брюк на осень и зиму
Глава Удмуртии сообщил о погибших детях при стрельбе в школе Ижевска
Кишинев попросит Москву исключить мобилизацию молдаван
Постпред России заявил о деградации в работе совета МАГАТЭ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.