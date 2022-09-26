В Молдавии сообщили о провокациях на границе с Приднестровьем

Президент Молдавии Санду заявила о провокациях на границе с Приднестровьем

На границе Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) произошли провокации. Об этом сообщила президент Молдавии Майя Санду, передает ТАСС.

«Выросло число инцидентов в [разделительной] Зоне безопасности [приднестровского конфликта]. Граждане подвергаются контролю, который не входит в список полномочий миротворческой миссии. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией просит разъяснений и работает над деэскалацией ситуации», — заявила она.

По ее словам, отмечается рост рисков в сфере безопасности, поэтому стране необходима консолидированная работа органов в области обороны, безопасности и общественного порядка.

Ранее лидер Молдавии призвала к безоговорочному выводу российских военных из Приднестровья, которые охраняют склады с боеприпасами советского периода. Она объяснила, что присутствие военнослужащих из России нарушает нейтральный статус Молдавии и повышает угрозу безопасности страны.