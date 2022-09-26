Во Франции самолет пролетел мимо посадочной полосы и упал в озеро

В аэропорту Монпелье Boeing пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и выкатился в озеро

Лайнер европейской грузовой авиакомпании West Atlantic пролетел мимо взлетно-посадочной полосы во французском аэропорту и выкатился в озеро. Об этом пишет Daily Mail.

Борт Boeing 737, летевший из парижского аэропорта Шарль-де-Голль, совершил неудачную посадку в Монпелье — самолет пропустил место остановки на взлетно-посадочной полосе и выкатился за ее пределы в озеро. Нос воздушного судна упал в водоем.

Отмечается, что спасатели вытащили из самолета троих человек, в результате аварии никто не пострадал. На место происшествия прибыли члены воздушной следственной группы, началось расследование. Власти аэропорта закрыли авиагавань на неопределенный срок.

Ранее в сентябре сообщалось, что в самолет, летевший из Милана в Неаполь, ударила молния. На борту воздушного судна находились 90 пассажиров, никто из них и членов экипажа не пострадал.