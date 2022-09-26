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Молния ударила в самолет 90 пассажирами на борту

Il Messaggero: молния ударила в летевший из Милана в Неаполь самолет с 90 пассажирами

Фото: Srdjan Zivulovic / Reuters

Молния ударила в самолет, летевший из Милана в Неаполь, на борту которого находилось 90 пассажиров. Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero.

По информации издания, у воздушного судна повредилось крыло. При этом никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту города Бари. Как уточняет газета Corriere della Sera, оттуда пассажиров доставили в Неаполь наземным транспортом.

Самолет принадлежит компании EasyJet.

Ранее сообщалось, что молния ударила в пассажирский самолет при его заходе на посадку в аэропорту Сочи. Лайнер приземлился благополучно, но был отстранен от полетов. В пресс-службе аэропорта отметили, что удар молнии был выявлен не во время полета, а в процессе обследования судна уже после посадки.

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Марина Совина
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