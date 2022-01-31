В Сочи молния ударила в самолет при заходе на посадку

Молния ударила в пассажирский самолет при его заходе на посадку в аэропорту Сочи. Лайнер приземлился благополучно, но был отстранен от полетов, передает РИА Новости.

По данным оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика», инцидент произошел в субботу, 29 января. Воздушное судно российской авиакомпании Nordwind летело по маршруту Красноярск — Сочи.

В пресс-службе аэропорта отметили, что удар молнии был выявлен не во время полета, а в процессе обследования судна уже после посадки. «Попадание молнии в воздухе экипаж не заметил. Факт попадания обнаружен техсоставом линейной станции техобслуживания в ходе послеполетного осмотра», — говорится в сообщении. Уточняется, что пассажиры отправлены на резервном самолете, а лайнер временно отстранен от полетов.

Ранее 18 января в аэропорту Сочи еще в один пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» ударила молния. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, воздушное судно отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиров переоформили на следующий рейс авиакомпании.