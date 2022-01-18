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В заходящий на посадку в Сочи самолет ударила молния

РИА Новости: в Сочи молния ударила в заходящий на посадку самолет

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Молния ударила в пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» при заходе на посадку в аэропорту Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в пресс-службе аэропорта, воздушное судно отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиров переоформили на следующий рейс авиакомпании.

Ранее в январе самолет не смог приземлиться в аэропорту Сочи с первого раза из-за сильного штормового ветра.

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Мария Гейн
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