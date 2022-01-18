В заходящий на посадку в Сочи самолет ударила молния

Молния ударила в пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» при заходе на посадку в аэропорту Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в пресс-службе аэропорта, воздушное судно отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиров переоформили на следующий рейс авиакомпании.

Ранее в январе самолет не смог приземлиться в аэропорту Сочи с первого раза из-за сильного штормового ветра.