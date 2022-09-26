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Российский производитель паспортов отреагировал на попадание под санкции

«Госзнак» заявил о продолжении работы «на благо России» вопреки британским санкциям
СюжетСанкции против России:

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

«Госзнак» — российский производитель паспортов, банкнот, монет и почтовых марок — заявил, что продолжит работать «на благо России» вопреки тому, что против организации были введены британские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша компания — уже далеко не первая в России и, вероятно, не последняя в числе тех, на кого оказывается внешнее давление. Как и другие отечественные предприятия, мы, безусловно, будем продолжать свою работу на благо России и в интересах ее граждан», — отреагировали на попадание под санкции в пресс-службе «Госзнака».

В организации объяснили, что Великобритания добавила «Госзнак» в санкционный список, поскольку единственным акционером общества является Российская Федерация. Введение ограничений связано с проведением референдумов о присоединении к России территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Помимо «Госзнака», в санкционный список были внесены российские бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандар Махмудов и Игорь Макаров. Также известно, что ограничения коснулись 23 членов совета директоров Газпромбанка, 16 — Сбербанка, 10 — Совкомбанка.

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Мария Грушко
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