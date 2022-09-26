Пассажирка случайно узнала семейную тайну попутчицы и прослыла бестактной в сети

Блогерша сняла на видео экран телефона соседки в самолете и прослыла бестактной в сети

Пассажирка самолета, случайно подглядевшая в телефон своей попутчицы во время полета, прослыла бестактной в сети. На TikTok-ролик, вызвавший резонанс среди пользователей приложения, обратили внимание в New York Post.

Как рассказала блогерша под ником @callmekarima, на борту самолета она сидела рядом вместе с замужней женщиной — на видео она показала крупным планом обручальное кольцо попутчицы. Также девушка сняла на видео незаблокированный экран телефона соседки, на котором было 22 непрочитанных уведомления в Tinder.

«Может, у них открытый брак? Я в замешательстве», — так подписала видео блогерша. Некоторые пользователи посчитали, что попутчица действительно хранит тайны от своей семьи. Другие же комментаторы отметили, что, узнав таким образом о личной жизни другого человека, автор видео проявил бестактность.

«Муж собирается сделать ей самый большой подарок в ее жизни — развод», «Вы не представляете, сколько пар ищут третьего», «А вы заметили, что уведомления на арабском?», «А может она в разводе, и носит кольцо просто потому, что оно красивое?», «Возможно она забыла удалить приложение», «В этом ничего странного, много людей находятся в открытом браке», «А вам какое дело? Следите за собой», — такие комментарии оставили пользователи.

Ранее в августе пассажирка самолета подглядела переписку попутчика с его девушкой — ей показалось, что мужчина может представлять угрозу, поэтому она обратилась к бортпроводнику и потребовала отменить вылет. В итоге из-за подозрительности женщины отправление задержали на шесть часов.