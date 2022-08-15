Пассажирка самолета подглядела переписку попутчика и потребовала задержать рейс

Mint: в Индии авиапассажирка подглядела переписку попутчика и потребовала задержать рейс

В Индии пассажирка самолета задержала вылет рейса на шесть часов из-за собственной подозрительности. Об этом пишет газета Mint.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 августа, на рейсе авиакомпании IndiGo из Мангалура в Мумбаи. Женщина подглядела переписку попутчика со своей девушкой — ей показалось, что мужчина может представлять угрозу для пассажиров.

Авиапассажирка обратилась к бортпроводнику и потребовала отменить вылет. В результате пилоты развернули воздушное судно на взлетно-посадочной полосе, после чего всех пассажиров вывели из самолета на досмотр багажа, который продлился несколько часов.

Ранее в августе австралийскую туристку сняли с рейса авиакомпании Jetstar незадолго до взлета, когда служба безопасности заподозрила ее в провозе опасной вещи в багаже. Во время проверки в ее чемодане якобы обнаружилась портативная зарядка для телефона с ионно-литиевой батарейкой, что могло угрожать безопасности полета.