Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Опасная вещь в багаже авиапассажирки вынудила стюардесс снять ее с рейса

Стюардессы заподозрили австралийку в провозе портативной зарядки и сняли ее с рейса

Фото: Shutterstock

Австралийскую туристку сняли с рейса авиакомпании Jetstar незадолго до взлета, когда служба безопасности заподозрила ее в провозе опасной вещи в багаже. Об этом пишет портал News.com.au.

По его информации, к Клэр Вертаннес (Clare Vertannes), собиравшейся лететь из Сиднея в Перт, подошла стюардесса. Пассажирка изначально подумала, что ее хотят пересадить из эконом- в бизнес-класс, однако в действительности ее попросили покинуть борт.

Путешественнице объяснили, что это вынужденная мера, поскольку во время проверки в ее чемодане якобы обнаружилась портативная зарядка для телефона с ионно-литиевой батарейкой. При этом девушка утверждала, что не клала указанный предмет в багаж.

Материалы по теме:
«Мы находимся в группе максимального риска» Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
20 апреля 2020
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки» Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
9 июня 2020

После повторной проверки выяснилось, что тревога действительно оказалась ложной, но вновь вернуться на рейс Вертаннес не успела — самолет уже улетел. Сотрудники авиакомпании предложили туристке купить билет на рейс на следующий день, однако позже смогли обеспечить ей бесплатное место на борту, улетающем в тот же день через восемь часов.

Вертаннес отметила, что на этом ее «несчастья не закончились». Во время перелета в Перт ей пришлось заплатить 10 долларов за чужой пирог, так как кто-то из пассажиров выставил счет на ее место.

В результате, по информации портала, после долгих разбирательств с авиаперевозчиком австралийка все же смогла получить компенсацию — ваучер на 350 долларов, а также 116 долларов наличными.

Ранее американку, летевшую компанией Southwest Airlines из Вашингтона в Палм-Бич, выгнали с рейса после того, как она попыталась попить воду. По словам женщины, страдающей гипогликемией, ее высадили из лайнера за отказ надеть маску.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
Путин отказался ехать на Генассамблею ООН
Аномально густые волосы прославили шестимесячного ребенка в сети
После жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna в Коми возбудили дело
В ФСБ предупредили о напряженной ситуации на границе Ирана и Армении
Последствия удара ВСУ по Антоновскому мосту ракетами HIMARS показали на видео
Рудковская отреагировала на слухи об отъезде из России
Шредера отказались исключать из партии из-за дружбы с Путиным
Озвучена статистика появления длительных симптомов COVID-19
Байден не стал тревожиться из-за возможных радикальных шагов Пекина
Появились подробности отравления двух москвичей арбузом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.