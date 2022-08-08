Опасная вещь в багаже авиапассажирки вынудила стюардесс снять ее с рейса

Стюардессы заподозрили австралийку в провозе портативной зарядки и сняли ее с рейса

Австралийскую туристку сняли с рейса авиакомпании Jetstar незадолго до взлета, когда служба безопасности заподозрила ее в провозе опасной вещи в багаже. Об этом пишет портал News.com.au.

По его информации, к Клэр Вертаннес (Clare Vertannes), собиравшейся лететь из Сиднея в Перт, подошла стюардесса. Пассажирка изначально подумала, что ее хотят пересадить из эконом- в бизнес-класс, однако в действительности ее попросили покинуть борт.

Путешественнице объяснили, что это вынужденная мера, поскольку во время проверки в ее чемодане якобы обнаружилась портативная зарядка для телефона с ионно-литиевой батарейкой. При этом девушка утверждала, что не клала указанный предмет в багаж.

После повторной проверки выяснилось, что тревога действительно оказалась ложной, но вновь вернуться на рейс Вертаннес не успела — самолет уже улетел. Сотрудники авиакомпании предложили туристке купить билет на рейс на следующий день, однако позже смогли обеспечить ей бесплатное место на борту, улетающем в тот же день через восемь часов.

Вертаннес отметила, что на этом ее «несчастья не закончились». Во время перелета в Перт ей пришлось заплатить 10 долларов за чужой пирог, так как кто-то из пассажиров выставил счет на ее место.

В результате, по информации портала, после долгих разбирательств с авиаперевозчиком австралийка все же смогла получить компенсацию — ваучер на 350 долларов, а также 116 долларов наличными.

Ранее американку, летевшую компанией Southwest Airlines из Вашингтона в Палм-Бич, выгнали с рейса после того, как она попыталась попить воду. По словам женщины, страдающей гипогликемией, ее высадили из лайнера за отказ надеть маску.