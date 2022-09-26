Терапевт перечислил требующие немедленного визита к кардиологу симптомы

Врач Хухрев: частые остановки между этажами и головокружения говорят о проблемах с сердцем

Частые остановки между этажами, редкий пульс и головокружения говорят о проблемах с сердцем, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. В беседе с «Москвой 24» он перечислил требующие немедленного визита к кардиологу симптомы.

Если боль в груди возникает в ответ на стандартную физическую активность, это может быть признаком стенокардии напряжения, объяснил Хухрев. «Поднялся на этаж — заболело. Постоял две минутки — отпустило. Поднялся на другой этаж — еще раз заболело», — привел пример он.

Также необходимо срочно идти к кардиологу, продолжил врач, если сердце бьется с перебоями, появилось головокружение, случаются потери сознания. Такие признаки могут говорить об аритмии.

«Когда сердце вдруг стало биться слишком редко, пульс меньше 55 в покое днем при бодрствовании, и он не усиливается от физической нагрузки, значит, возникла блокада. Тоже нужно обращаться к врачу», — заключил он.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что снотворные и антигистаминные лекарства опасны для людей старшего возраста. По его словам, они влияют на концентрацию внимания и координацию, что грозит пожилым людям переломами.