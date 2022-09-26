В России предложили изменения по отсрочке от частичной мобилизации

Ректор «Синергии» призвал распространить отсрочку от частичной мобилизации на частные вузы

Ректор университета «Синергия» Артем Васильев призвал распространить отсрочку от призыва по частичной мобилизации на студентов частных вузов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в негосударственных учебных заведениях обучаются более 150 тысяч россиян. По мнению Васильева, ученым до 35 лет также необходимо предоставить право на отсрочку, так как именно они формируют будущее высшей школы России.

«Отсрочка от призыва на данную категорию также не распространяется, им необходимо иметь отсрочку от призыва по мобилизации, так как много исследований, которые они проводят, имеют непрерывный цикл, и если прервать исследование хотя бы на два-три месяца, оно может стать не актуальным», – отметил Васильев.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки открыло горячую линию по вопросам мобилизации. Те, кто учится в высших учебных заведениях, могут узнать необходимую информацию по телефону 8 (800) 222 55 71 (доб. 1, доб. 2), получить разъяснения о правилах призыва, консультации по социальной и правовой защите, а также психологическую поддержку.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.