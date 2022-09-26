Российский губернатор принес соболезнования в связи со стрельбой в школе Ижевска

Курский губернатор Старовойт принес соболезнования в связи со стрельбой в школе Ижевска

Губернатор Курской области Роман Старовойт принес соболезнования в связи со стрельбой в школе Ижевска. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Искренне потрясен трагедией, которая произошла сегодня в школе Ижевска. Чудовищный по своей жестокости поступок. Приношу соболезнования родным и близким погибших», — сказал глава региона.

О стрельбе в российской школе стало известно в понедельник, 26 сентября. На место происшествия прибыл глава региона Александр Бречалов, туда также направлена группа Минпросвещения. Бречалов впоследствии сообщал, что погиб охранник, также есть жертвы среди детей и раненые. Точной информации о погибших и пострадавших он не привел.

По последним данным Следственного комитета, при атаке на школу погибли девять человек, в том числе пятеро детей