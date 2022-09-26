Предпринимателей еще трех регионов поддержат на Цифровой платформе МСП.РФ

На Цифровой платформе МСП.РФ доступны меры поддержки предпринимателей еще трех регионов

Сервис «Региональные меры поддержки» на Цифровой платформе МСП.РФ пополнился услугами еще трех регионов — Красноярского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Теперь на платформе доступно 214 региональных мер поддержки 18 регионов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

«Предприниматели могут воспользоваться на Цифровой платформе МСП.РФ не только федеральными сервисами, которых уже девятнадцать, но и региональными мерами поддержки, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Мы последовательно подключаем новые регионы, чтобы малый бизнес мог получить необходимые меры и услуги в удобном для себя цифровом формате».

Предпринимателям Красноярского края теперь на МСП.РФ доступна запись на обучающие мероприятия, организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, маркетинговое сопровождение деятельности и бизнес-планирование, содействие в получении разрешительной документации (сертификации, декларировании и т.п.), подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов для участников территориальных кластеров.

Малый и средний бизнес Тульской области может получить поддержку в продвижении в социальных сетях, а также пройти обучение для повышения квалификации сотрудников компаний.

Среди мер поддержки Ямало-Ненецкого автономного округа, доступных для предпринимателей региона, компенсация приобретения франшизы, в том числе по приоритетным проектам, компенсация расходов на подключение к инженерным сетям, «одно окно» для инвестора.

Чтобы воспользоваться региональными мерами поддержки необходимо авторизоваться на МСП.РФ, найти необходимую услугу и подать заявку.

В рамках сервиса «Региональные меры поддержки» подано уже более 9 тысяч заявок на услуги для предпринимателей, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать собственное дело.

Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

