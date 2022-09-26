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Индонезия заявила о готовности принять Путина

В администрации президента Индонезии заявили, что готовятся принять Путина на саммите G20

Фото: Firdia Lisnawati / AP

Индонезия готовится принять всех лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) на саммите объединения, который должен состояться на Бали в ноябре 2022 года, в том числе президента России Владимира Путина. Об этом заявил руководитель администрации президента республики Херу Буди Хартоно, передает РИА Новости.

По словам Хартоно, российский лидер Владимир Путин пообещал Индонезии, что приедет на саммит. «Мы рассчитываем принять его в рамках саммита. Сценарий сопровождения Путина во время визита на Бали уже обсуждается на высшем уровне», — заявил индонезийский политик.

16 сентября Путин подтвердил участие России в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, но оставил под вопросом собственное присутствие на мероприятии. «Я посмотрю, на Бали я бывал, там место хорошее, красивое, но дело не в красоте, посмотрим, как будут дела у нас в стране идти в экономике», — заявил российский лидер.

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Николай Чигасов
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