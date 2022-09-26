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Российский пенсионер попытался заживо сжечь 82-летнюю супругу после ссоры

В Нижегородской области суд рассмотрит дело пытавшегося сжечь 82-летнюю супругу пенсионера

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Нижегородской области суд рассмотрит дело о применении принудительной меры медицинского характера в отношении пенсионера, который пытался заживо сжечь 82-летнюю супругу. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 19 июня в доме садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Ягодное» Богородского района во время ссоры с женой фигурант закрыл входную дверь дома и поджег его. Однако пожилая женщина заметила возгорание и выпрыгнула со второго этажа дома. В результате падения она сломала бедренную кость, а также получила ожоги дыхательных путей. Пенсионерку госпитализировали, ее удалось спасти.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство. Мужчина не признал вину.

Ранее стало известно, что пенсионер МВД заказал знакомому убийство жены и обещал заплатить ему один миллион рублей.

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Екатерина Власова
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