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В российском городе ликвидируют три крупные свалки

В Волгограде ликвидируют три свалки общей площадью 70 гектаров

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В Волгограде власти планируют ликвидировать три крупных свалки, общая площадь которых достигает 70 гектаров. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Как пояснили в мэрии, речь идет о полигонах в Тракторозаводском, Красноармейском и Ворошиловском районах, которые были созданы в 1950-1960-х годах для размещения коммунальных и строительных отходов. В дальнейшем они были закрыты, однако рекультивация территорий не проводилась.

Предполагается, что ликвидация свалок пройдет в два этапа. На первом будут проведены технические работы, на втором — биологические. Реализовать расчистку территорий планируется в рамках региональной программы «Чистая страна» нацпроекта «Экология» до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Нерчинске Забайкальского края избавятся от несанкционированной свалки, которая незаконно используется уже более полувека. За все время ее существования там было накоплено более 800 тысяч тонн мусора.

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Варвара Кошечкина
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