В Забайкалье избавятся от полувековой свалки

Несанкционированную свалку в Забайкальском крае ликвидируют к 2023 году

В Нерчинске Забайкальского края избавятся от несанкционированной свалки, которая незаконно используется уже более полувека. Об этом сообщается на сайте Минприроды региона.

Как отмечается, отходы на данную свалку вывозились с 1970 года. За все время ее существования там было накоплено более 800 тысяч тонн мусора.

В настоящий момент свалка уже включена в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Полностью ликвидировать ее планируется к 2023 году. После этого территорию рекультивируют.

«Ликвидация объекта и рекультивация нарушенного земельного участка помимо существенного экологического значения имеет значимый для региона положительный социальный эффект и позитивные ожидания среди жителей города Нерчинск», — отметила начальник отдела по обращению с ТКО министерства Тамара Микаелян.

Точная стоимость работ по ликвидации свалки не раскрывается, однако известно, что регион надеется на софинансирование со стороны Минприроды России.