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Врач усомнился в безоговорочной пользе творога для костей

Врач Баженов: кальций усваивается из творога только при нужном уровне витамина D

Фото: digifoodstock.com / Globallookpress.com

Кальций хорошо усваивается из творога и других продуктов только при нужном уровне витамина D, рассказал врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Алексей Баженов. В беседе с 74.ru он усомнился в распространенном мнении о безоговорочной пользе творога для костей.

Он указал на то, что кальций — не единственный микроэлемент, который влияет на здоровье костей, и дефицита в нем нет. Кальций, продолжил Баженов, содержится в мясе, молоке и других продуктах.

Как отметил Баженов, вопрос в том, чтобы кальций хорошо усваивался. «Он хорошо усваивается при адекватном уровне витамина D в организме. Если витамина D нет, то можно какой угодно кальций есть: хоть в таблетках, хоть в твороге — вряд ли он в достаточном количестве поступит в костную систему», — заключил специалист.

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Александра Лисица
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