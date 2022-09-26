Врач усомнился в безоговорочной пользе творога для костей

Врач Баженов: кальций усваивается из творога только при нужном уровне витамина D

Кальций хорошо усваивается из творога и других продуктов только при нужном уровне витамина D, рассказал врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Алексей Баженов. В беседе с 74.ru он усомнился в распространенном мнении о безоговорочной пользе творога для костей.

Он указал на то, что кальций — не единственный микроэлемент, который влияет на здоровье костей, и дефицита в нем нет. Кальций, продолжил Баженов, содержится в мясе, молоке и других продуктах.

Как отметил Баженов, вопрос в том, чтобы кальций хорошо усваивался. «Он хорошо усваивается при адекватном уровне витамина D в организме. Если витамина D нет, то можно какой угодно кальций есть: хоть в таблетках, хоть в твороге — вряд ли он в достаточном количестве поступит в костную систему», — заключил специалист.

Ранее диетолог Нурия Дианова назвала продукты, которые являются самыми полезными для перекуса на работе. По ее словам, это творог, сыр, орехи, свежие овощи и фрукты.