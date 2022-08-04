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Названы самые полезные для перекуса на работе продукты

Диетолог Дианова посоветовала в качестве перекуса на работе сыр, орехи, фрукты и овощи

Фото: Pixabay

Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с Ura.ru назвала продукты, которые являются самыми полезными для перекуса на работе. По ее словам, таковыми являются творог, сыр, орехи, свежие овощи и фрукты.

«Для тех, у кого есть холодильник на рабочем месте, ряд полезных продуктов для перекуса привязаны к хранению в холодильнике. Сюда привязан пятипроцентный творог. Норма для женщин от 50 до 70 грамм, то есть, подойдут небольшие пачки. Мужчинам можно смело 100-130 грамм. Кусочки сыра. Женщинам желательно 20-30 грамм, а мужчинам — до 50 грамм. Это только часть перекуса, которая хранится в холодильнике», — заявила специалист.

Она также отметила, что для хранения таких продуктов, как орехи, не нужно соблюдать определенный температурный режим. Врач подчеркнула, что употреблять можно любые орехи, за исключением арахиса, поскольку из-за него могут начаться боли в желудке. Однако, она посоветовала не есть слишком большое количество орехов.

Помимо этого Дианова рекомендовала употреблять продукты с клетчаткой, например, брать на работу свежие фрукты и овощи. Лучшим напитком для перекуса является чай, но не стоит пить его в больших количествах, заключила диетолог.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина назвала способ уменьшить зависимость от соли.

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Марина Совина
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