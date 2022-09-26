Раскрыт план Байдена о разделении Европы на две части

Генерал Бертолини: президент Байден хочет разделить Европу, затягивая конфликт на Украине

Бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини раскрыл план президента США Джо Байдена о разделении Европы на две части. Его слова приводит L'Antidiplomatico.

По его словам, американский лидер хочет войны на Украине «на истощение, которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые "западную" и "восточную" части — пусть и не с теми же границами, что во времена холодной войны». Он добавил, что многим членам международного сообщества удалось разгадать замыслы главы Белого дома.

Генерал добавил на аморальность планов Джо Байдена. По его словам, особенный контраст усматривается по сравнению с позицией российской стороны, которая изначально была настроена на скорейшее урегулирование ситуации на территории Украины.

Бертолини добавил, что ситуация на Украине является «войной, которую США ведут через своих агентов-прокси». Он подчеркнул, что сегодняшние события стали продолжением противостояния между НАТО и соцблоком в прошлом веке. По его словам, их причиной является традиционная настороженность западных государств по отношению к России.

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков указал на выгоду для США от падения экономики Европы. «Падение Европы, ее экономики — на руку Соединенным Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией, в том числе через так называемых младоевропейцев, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала», — объяснил политик.