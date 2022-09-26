Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Раскрыт план Байдена о разделении Европы на две части

Генерал Бертолини: президент Байден хочет разделить Европу, затягивая конфликт на Украине
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини раскрыл план президента США Джо Байдена о разделении Европы на две части. Его слова приводит L'Antidiplomatico.

По его словам, американский лидер хочет войны на Украине «на истощение, которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые "западную" и "восточную" части — пусть и не с теми же границами, что во времена холодной войны». Он добавил, что многим членам международного сообщества удалось разгадать замыслы главы Белого дома.

Генерал добавил на аморальность планов Джо Байдена. По его словам, особенный контраст усматривается по сравнению с позицией российской стороны, которая изначально была настроена на скорейшее урегулирование ситуации на территории Украины.

Бертолини добавил, что ситуация на Украине является «войной, которую США ведут через своих агентов-прокси». Он подчеркнул, что сегодняшние события стали продолжением противостояния между НАТО и соцблоком в прошлом веке. По его словам, их причиной является традиционная настороженность западных государств по отношению к России.

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков указал на выгоду для США от падения экономики Европы. «Падение Европы, ее экономики — на руку Соединенным Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией, в том числе через так называемых младоевропейцев, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала», — объяснил политик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ЕС призвали запретить экспорт в Россию радаров и смартфонов
Женщина сбросила 40 килограммов за год и изменила свою жизнь
Рэпер 6ix9ine со сцены признался в любви к России
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
Европарламент предрек «катастрофу» из-за нового премьера Италии
Принц Гарри решил изменить уже готовые мемуары после смерти Елизаветы II
Раскрыты сроки одобрения перепланировок в Москве
Стало известно о планах Британии смягчить визовые требования
В городах майя обнаружили загрязнения ртути
Блинкен высказался о переговорах с Россией по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.