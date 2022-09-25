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В падении экономики Европы увидели выгоду для США

Сенатор Алексей Пушков указал на выгоду США от падения экономики Европы

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков указал на выгоду для США от падения экономики Европы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Падение Европы, ее экономики — на руку Соединенным Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией, в том числе через так называемых младоевропейцев, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала», — объяснил политик.

24 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, как в 2013 году помощник госсекретаря США Виктория Нуланд выругалась в адрес Евросоюза. Тогда в сеть утекла запись телефонного разговора главы Госдепа с американским послом на Украине Джефри Пайеттом. В частности, дипломат объяснял, что ЕС не поддерживает идею Киева включить в правительство страны Арсения Яценюка, на что Нуланд ответила фразой «Fuck the EU». «Вот отношение. И сейчас отношение такое же», — указал Лавров.

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Марина Совина
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