Лавров напомнил о фразе главы Госдепа «Fuck the EU»

Лавров напомнил о фразе главы Госдепа Виктории Нуланд в адрес Евросоюза «Fuck the EU»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, в 2014 году госсекретарь США Виктория Нуланд выругалась в адрес Евросоюза. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он напомнил, что в 2013 году в сеть утекла запись телефонного разговора главы Госдепа с американским послом на Украине Джефри Пайеттом. Тогда, в частности, дипломат объяснял, что ЕС не поддерживает идею Киева включить в правительство страны Арсения Яценюка, на что Нуланд ответила фразой «Fuck the EU». «Вот отношение. И сейчас отношение такое же», — указал Лавров.

Ранее Лавров оценил намерение США установить однополярный мир во главе с самой Америкой. «Вашингтон возвел себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на Земле, у которого нет обязательств, а есть только "священные" права безнаказанно действовать — как и где угодно», — заявил он.