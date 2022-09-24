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Лавров оценил самомнение США

Лавров обвинил США в провозглашении себя «посланником Бога на Земле»

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил намерение США установить однополярный мир во главе с самой Америкой. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Вашингтон возвел себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на Земле, у которого нет обязательств, а есть только "священные" права безнаказанно действовать — как и где угодно», — заявил он. Глава российской дипломатии уточнил, что такая позиция сформировалась в США после объявления о своей победе в холодной войне.

Марина Совина
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