Путин заявил об уродливом очертании попыток создать однополярный мир

Президент Путин заявил, что попытки создать однополярный мир приобрели уродливые очертания

Попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

По словам главы государства, попытки создания однополярного мира в настоящее время абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства стран на планете.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил украинский кризис и обстановку на Тайване. Встреча двух лидеров проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

11 сентября сообщалось, что Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет Китай и отправится в Среднюю Азию, где встретится с главой российского государства. Эта поездка станет для него первой с начала пандемии коронавируса.