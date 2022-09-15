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Путин заявил об уродливом очертании попыток создать однополярный мир

Президент Путин заявил, что попытки создать однополярный мир приобрели уродливые очертания

Фото: Adolfo Félix / Unsplash

Попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

По словам главы государства, попытки создания однополярного мира в настоящее время абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства стран на планете.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил украинский кризис и обстановку на Тайване. Встреча двух лидеров проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

11 сентября сообщалось, что Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет Китай и отправится в Среднюю Азию, где встретится с главой российского государства. Эта поездка станет для него первой с начала пандемии коронавируса.

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Сергей Истомин
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