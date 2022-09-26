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Украина отказалась призывать больше людей в ВСУ в ответ на мобилизацию в России

Офис Зеленского: Киев не будет призывать больше людей в ВСУ из-за мобилизации в России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев не будет объявлять дополнительный призыв в ответ на частичную мобилизацию в России, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет ТАСС со ссылкой на немецкий портал Tagesschau.

Как уточнил представитель администрации украинского президента Владимира Зеленского, Киев уже создал резервы через систему территориальной обороны, поэтому отказывается призывать больше людей в армию. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены активно их использовать. «Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных», — подчеркнул он.

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Ранее стало известно, что россияне, которые попали под частичную мобилизацию, будут контролировать освобожденные в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине территории.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.

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Марина Совина
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