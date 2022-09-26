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Посетившая Узбекистан спустя годы россиянка назвала страну «застывшей историей»

Автор блога на «Яндекс.Дзен» приехала в Узбекистан 10 лет спустя и назвала два изменения

Фото: Snowscat / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша, приехавшая в Узбекистан 10 лет спустя, восхитилась самобытностью и красотой страны и назвала ее «застывшей историей». Впечатлениями от поездки она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась путешественница, она смогла выделить лишь два больших изменения после первого посещения страны в 2012 году. Так, в республике практически полностью исчез черный рынок обмена валюты. Кроме того, с 2022 года туристам разрешается быть в Узбекистане без регистрации не более двух недель — оформить ее можно в гостинице.

«В Бухаре я тоже с трудом нашла "10 отличий". Разве что крыша, с которой я делала этот кадр в 2012 году, сейчас недоступна. На этом изменения в городе заканчиваются. Все так же работают сувенирные лавки, умельцы ткут ковры, куют ножи, вышивают», — рассказала автор блога.

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Тем не менее, россиянка отметила незначительные изменения в Самарканде. Например, на площади Регистан убрали фонтаны, вместо брусчатки положили мрамор, появилась разноцветная подсветка, а вход сделали платным.

«Не зря говорят, что Узбекистан — это застывшая история. В мире все стремительно меняется, но здесь архитектура остается такой же прекрасной, еда — вкусной, а люди — душевными», — подытожила туристка.

Ранее в сентябре Узбекистан назвали перспективным направлением для массового туризма из России. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, страна может стать заменой Турции.

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Дарья Рыбак
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