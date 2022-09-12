Узбекистан назвали заменой Турции для транзита российских туристов
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил шансы Узбекистана стать заменой Турции для транзита российских путешественников. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Так, он назвал среднеазиатскую страну перспективным направлением для массового туризма из России. «Узбекистан — красивая страна, где есть что посмотреть. Нам необязательно мириться с той ситуацией, когда основной туристический поток наших сограждан уезжает в Турцию, у нас есть немало других стран, с которыми у нас хорошие отношения», — рассказал он.
По словам генерального консула Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалома Хатамова, Ташкент может стать транзитным хабом для россиян наравне со Стамбулом. Он отметил, что сейчас прямые рейсы становятся доступными жителям уральских городов: Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Также планируется запуск полетов из Нижневартовска в Фергану.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о пятикратном росте спроса на туры в Узбекистан. По словам представителей индустрии, популярность обусловлена наличием прямых перелетов из России, отсутствием коронавирусных ограничений и запуском «карточных» туров.