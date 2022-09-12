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Узбекистан назвали заменой Турции для транзита российских туристов

В Госдуме назвали Узбекистан транзитным хабом для российских туристов наравне с Турцией

Фото: Za Faer / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил шансы Узбекистана стать заменой Турции для транзита российских путешественников. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Так, он назвал среднеазиатскую страну перспективным направлением для массового туризма из России. «Узбекистан — красивая страна, где есть что посмотреть. Нам необязательно мириться с той ситуацией, когда основной туристический поток наших сограждан уезжает в Турцию, у нас есть немало других стран, с которыми у нас хорошие отношения», — рассказал он.

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По словам генерального консула Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалома Хатамова, Ташкент может стать транзитным хабом для россиян наравне со Стамбулом. Он отметил, что сейчас прямые рейсы становятся доступными жителям уральских городов: Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Также планируется запуск полетов из Нижневартовска в Фергану.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о пятикратном росте спроса на туры в Узбекистан. По словам представителей индустрии, популярность обусловлена наличием прямых перелетов из России, отсутствием коронавирусных ограничений и запуском «карточных» туров.

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Мария Гейн
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